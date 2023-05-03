Агент Малкома отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в «Арсенал»

Дата публикации: 03-05-2023

Луис Фернандо Гарсия, работающий с Малкомом, дал комментарии на тему возможного перехода 26-летнего бразильца в «Арсенал».



«Арсенал» хочет заполучить Малкома? Это неправда», - публикует заявление агента форварда «Sport24».



Ранее СМИ сообщили, что «пушкари» рассчитывают подписать вингера «Зенита» в летнее межсезонье.



Цвета петербургской команды Малком защищает с августа 2019 года. С российским грандом 26-летнего футболиста связывают трудовые отношения до лета 2027 года.



В сезоне 2022/2023 в активе бразильца 25 встреч в РПЛ (22 забитых мяча, 9 ассистов). По итогам 25 туров Малком является лучшим снайпером чемпионата России.



Рыночная стоимость вингера – 27 млн евро (согласно Transfermarkt.de).