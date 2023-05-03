«Атлетико» хочет видеть в своей команде Майера

Дата публикации: 03-05-2023

Ловро Майер из «Ренна» привлек внимание «Атлетико», пишет «Todofichajes».



«Матрасники» не собираются тянуть с подписанием хавбека и планируют закрыть сделку ближайшим летом. Сумма трансфера может составить порядка 20 000 000 евро.



Игра хорвата импонирует Диего Симеоне, возглавляющему «Атлетико». Аргентинец видит в футболисте «второго» Луку Модрича. Мадридцы контактировали с окружением Майера летом 2022 года, но тогда у них не получилось убедить «Ренн» продать игрока.



Контракт Майера с французской командой рассчитан до июня 2027 года. В сезоне 2022/2023 в активе 25-летнего хорвата 37 игр за «Ренн», в которых он отличился 2 раза и отдал 4 голевые передачи.



Рыночная стоимость полузащитника составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).