«Интер» хочет приобрести Кессье

Дата публикации: 03-05-2023

«Relevo» информирует, что «Интер» нацелился на Франка Кессье. Сделка может состояться в летнее межсезонье.



Правами на центрального полузащитника владеет «Барселона». Тренер каталонцев Хави доволен игрой ивуарийца и не хотел бы отпускать его. Самому Кессье также нравится в «Барсе», и он не планирует уходить из клуба. При этом футболист осознает, что у «сине-гранатовых» имеются финансовые трудности, и с пониманием относится к возможному трансферу.



В этом розыгрыше чемпионата Испании сезоне Кессье выходил на поле в 39 встречах (3 забитых мяча, 3 голевых паса).



Контракт ивуарийца с командой Хави действует до лета 2026 года. Рыночный ценник на 26-летнего футболиста равняется 28 млн евро (источник – «Transfermarkt»).