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Болельщики услышат переговоры судей при использовании VAR в новом сезоне АПЛ

Дата публикации: 07-05-2023

«Daily Mail» пишет, что с сезона 2023/2024 болельщики АПЛ после окончания игры смогут услышать, о чем говорят арбитры при использовании VAR. Обсуждение вопроса огласки переговоров судей, включая спорные моменты с вмешательством VAR, пока продолжается.

Изменения поддерживает Ховард Уэбб, возглавляющий судейский корпус. Он уверен, что нововведения сделают игру более прозрачной и устранят недовольство отдельными решениями арбитров, которые порой кажутся несправедливыми.

Идею положительно восприняли сами судьи и команды АПЛ.

Представители Международного совета футбольных федераций не против того, чтобы данные аудиозаписи стали достоянием общественности. Однако здесь считают, что обнародовать их следует только после матча.

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