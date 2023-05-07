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«Бавария» пытается договориться с «Айнтрахтом» по трансферу Коло Муани

Дата публикации: 07-05-2023

«Бавария», решившая отказаться от борьбы за Виктора Осимхена, переключилась на Рандаля Коло Муани, принадлежащего «Айнтрахту» из Франкфурта. Информацией поделилось издание «Bild».

Источник утверждает, что мюнхенцы готовы предложить за форварда 60 млн евро и бонусные выплаты. В «Айнтрахте» рассчитывают выручить с продажи Коло Муани 120 000 000 евро.

«Бавария» еще не делала официального предложения по футболисту, но вероятность трансфера велика. Однако если в борьбу за 24-летнего француза вступят «ПСЖ» и «МЮ», также интересующиеся им, ситуация может поменяться.

В текущем сезоне Коло Муани провел за «орлов» 41 встречу (21 забитый мяч, 15 ассистов). Контракт нападающего с клубом действует до лета 2027 года.

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