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СМИ: Трансфер Месси в «Барселону» практически невозможен

Дата публикации: 07-05-2023

Вероятность перехода Лионеля Месси в «Барселону» крайне мала. Такая информация появилась в издании «Diario AS». В качестве ключевой причины этого издание называет тяжелое финансовое положение каталонцев.

Реконструкция арены «Камп Ноу» принесет «сине-гранатовым» 55 млн евро убытков. Помимо этого, «Барса» вскоре испытает «эффект бумеранга» от экономических рычагов, которые Лапорта использовал в прошлом сезоне, пытаясь вывести клуб из долгов. У каталонцев по-прежнему наблюдаются проблемы с финансами, а с учетом новых обстоятельств средств на то, чтобы подписать Месси и закрыть «дыры», которые могут появиться, вряд ли хватит.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к возвращению звездного аргентинца, который по окончании сезона станет свободным агентом.

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