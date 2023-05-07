Вайгль перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» на постоянной основе

Дата публикации: 07-05-2023

«Боруссия» из Менхенгладбаха усилилась Юлианом Вайглем. С хавбеком, арендованным клубом в сентябре прошлого года, было подписано полноценное соглашение. Новость появилась на сайте «Боруссии».



Вайгль заключил с клубом из Менхенгладбаха контракт до середины 2028 года. За его переход «Бенфика» получила 15 млн евро.



В сезоне 2022/2023 на счету 27-летнего полузащитника 23 игры за «черно-бело-зеленых», в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.



Рыночный ценник на Вайгля составляет 15 млн евро.



Футболист ранее уже выступал в Бундеслиге. До перехода в «Бенфику» он был игроком дортмундской «Боруссии» и «Мюнхена 1860». В послужном списке Вайгля также имеется 6 матчей за сборную Германии (без результативных действий).