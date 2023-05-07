«МЮ» готов заплатить 70 млн евро за игрока «Барселоны»

Дата публикации: 07-05-2023

В скором времени может состояться возвращение Андреаса Кристенсена в АПЛ. Интерес к защитнику «Барселоны» проявляет «Ман Юнайтед».



«Fichajes» информирует, что на покупке датчанина настаивает Эрик тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов». За игрока испанского гранда англичане готовы заплатить 70 000 000 евро.



Кристенсен начинал заниматься футболом в «Брондбю», но еще в юном возрасте перебрался в академию «Челси». В основе лондонцев он дебютировал в 2014 году. За «синих» датчанин выступал до прошлого лета, после чего перешел в «Барселону» в ранге свободного агента.



Соглашение Кристенсена с каталонцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на его счету 27 поединков (1 гол, 1 ассист).