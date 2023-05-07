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«Челси» лидирует в гонке за подписание голкипера «Интера» Онана

Дата публикации: 07-05-2023

По информации «Telegraph», фаворитом в споре за подписание Андре Онана, права на которого принадлежат «Интеру», является «Челси».

«Аристократы» продолжают искать нового голкипера. Лондонцы решили расстаться с Эдуардом Менди, проигравшим конкуренцию Кепе Аррисабалаге. Однако и к испанскому футболисту в клубе есть вопросы.

За Онана «Челси» придется заплатить около 40 000 000 фунтов (около 45,5 млн евро).

Трудовой договор камерунца с «нерадзурри» действуют до середины 2027 года. В этом сезоне на счету игрока 35 встреч за миланскую команду (16 «сухих» матчей).

Transfermarkt.de оценивает Онана в 20 млн евро.

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