Источник: у «Барселоны» нет денег, чтобы подписать Амрабата

Дата публикации: 07-05-2023

По данным «Marca», «Барселоне» не удастся закрыть сделку по переходу Софьяна Амрабата. Причиной тому являются финансовые проблемы «сине-гранатовых».



За опорным полузащитником «Фиорентины» каталонцы следят еще с прошлого сезона. Клубу нужен игрок на случай ухода Серхио Бускетса. Амрабат стал бы неплохой заменой испанцу, но выкупить его контракт у «Барселоны», скорее всего, не получится.



Соглашение хавбека с «Фиорентиной» действует до 2024 года, поэтому клуб вряд ли согласится отпустить его без солидной компенсации. «Фиалки» хотят получить за Амрабата около 25 млн евро, но каталонцы из-за имеющихся ограничений не могут позволить себе потратить такую сумму. На аренду марокканца «Фиорентина» также не согласится, зимой каталонцы уже получили отказ по данному предложению.