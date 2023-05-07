17:58 ()
Свернуть список

«Арсенал» готов расстаться с рядом игроков, чтобы освободить место в составе

Дата публикации: 07-05-2023

«The Telegraph» рассказал, с какими футболистами «Арсенал» может расстаться в летнее межсезонье.

Микель Артета, возглавляющий «пушкарей», продолжает перестройку команды. Лондонцы уже обеспечили себе путевку в ЛЧ на будущий сезон и теперь намерены подписать статусных игроков для усиления состава. В связи с этим по завершении сезона Артете придется расстаться с кем-то из имеющихся футболистов.

«Красно-белые» точно не будут продлевать контракты с Рейссом Нелсоном и Эйнсли Мэйтленд-Найлсом. Игроки покинут клуб летом в ранге свободных агентов.

Также «канониры» планируют расстаться с Эмилем Смитом-Роу и Фоларином Балогуном. С продажи этих футболистов лондонцы намерены получить дополнительные средства для будущих приобретений.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close