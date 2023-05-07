«Арсенал» готов расстаться с рядом игроков, чтобы освободить место в составе

Дата публикации: 07-05-2023

«The Telegraph» рассказал, с какими футболистами «Арсенал» может расстаться в летнее межсезонье.



Микель Артета, возглавляющий «пушкарей», продолжает перестройку команды. Лондонцы уже обеспечили себе путевку в ЛЧ на будущий сезон и теперь намерены подписать статусных игроков для усиления состава. В связи с этим по завершении сезона Артете придется расстаться с кем-то из имеющихся футболистов.



«Красно-белые» точно не будут продлевать контракты с Рейссом Нелсоном и Эйнсли Мэйтленд-Найлсом. Игроки покинут клуб летом в ранге свободных агентов.



Также «канониры» планируют расстаться с Эмилем Смитом-Роу и Фоларином Балогуном. С продажи этих футболистов лондонцы намерены получить дополнительные средства для будущих приобретений.