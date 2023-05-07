«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер защитника «Байера»

Дата публикации: 07-05-2023

Эрик тен Хаг, возглавляющий «МЮ», настаивает на приобретении Жереми Фримпонга. Информацию разместил ресурс «Mirror».



Наставник «манкунианцев» впечатлен умением защитника «Байера» поддерживать атаку команды. Кроме этого, из лагеря «Юнайтед» может уйти Аарон Ван-Биссака, которого не устраивает количество игрового времени, выделяемого ему. В этом случае позиция правого защитника для клуба станет проблемной.



Ранее сообщалось, что сам Фримпонг готов стать игроком «красных дьяволов».



Голландец связан контрактом с «Байером» до июня 2025 года. В сезоне 2022/2023 в активе защитника 9 голов и 10 ассистов в 43 встречах за команду из Леверкузена.



Transfermarkt.de оценивает Фримпонга в 35 000 000 евро.