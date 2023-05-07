«ПСЖ» раздумывает над трансфером Олисе

Дата публикации: 07-05-2023

Майкл Олисе, принадлежащий «Кристал Пэлас», может перейти в «Пари Сен-Жермен».



Издание «Daily Express» информирует, что парижане проявляют интерес к французу. Летом ценник на 21-летнего вингера может составить порядка 40 млн евро. Среди других претендентов на Олисе значатся «МЮ» и «Арсенал».



Майкл обучался футболу в академии «Рединга». На взрослом уровне он дебютировал в 2019 году в Чемпионшипе. «Кристал Пэлас» выкупил его контракт летом 2021 года. Сумма трансфера составила 9,3 млн евро.



В текущем сезоне на счету Олисе 34 встречи в Премьер-лиге, в которых он отметился 2 голами и 9 ассистами.



Рыночный ценник на француза составляет 27 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).