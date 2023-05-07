17:58 ()
Свернуть список

Наставник «Динамо» Йоканович высказался о своей возможной отставке

Дата публикации: 07-05-2023

Славиша Йоканович, возглавляющий «Динамо», дал комментарии на тему возможной отставки.

«Моей целью в «Динамо» была победа в чемпионате. Мне неизвестно, что сказал Гафин. Осталось еще 4 игры. Мое будущее будет определяться клубом по завершении чемпионата», - приводит слова сербского тренера «СЭ».

В субботу команда Йокановича встречалась с «Химками». По ходу матча «Динамо» сумело дважды поразить ворота подмосковного клуба, но оба раза голы были отменены из-за офсайда. Тем не менее «бело-голубым» удалось победить. В дополнительное время 3 очка команде принес точный удар Смолова с пенальти.

Йоканович возглавил москвичей прошлым летом. По итогам 26 туров «Динамо» под его руководством расположилось на 6-ой строчке в РПЛ с 42 набранными очками.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close