Наставник «Динамо» Йоканович высказался о своей возможной отставке

Дата публикации: 07-05-2023

Славиша Йоканович, возглавляющий «Динамо», дал комментарии на тему возможной отставки.



«Моей целью в «Динамо» была победа в чемпионате. Мне неизвестно, что сказал Гафин. Осталось еще 4 игры. Мое будущее будет определяться клубом по завершении чемпионата», - приводит слова сербского тренера «СЭ».



В субботу команда Йокановича встречалась с «Химками». По ходу матча «Динамо» сумело дважды поразить ворота подмосковного клуба, но оба раза голы были отменены из-за офсайда. Тем не менее «бело-голубым» удалось победить. В дополнительное время 3 очка команде принес точный удар Смолова с пенальти.



Йоканович возглавил москвичей прошлым летом. По итогам 26 туров «Динамо» под его руководством расположилось на 6-ой строчке в РПЛ с 42 набранными очками.