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Марио Фернандес не вернется в Россию летом

Дата публикации: 07-05-2023

Фабио Алейшо считает, что ближайшим летом переезд Марио Фернандеса в Россию маловероятен.

«Его супруга опять беременна и в октябре у них будет пополнение в семействе. Учитывая все происходящее, он вряд ли вернется в Россию в ближайшем будущем», - публикует заявление бразильского журналиста «РБ Спорт».

Алейшо отметил, что регулярно общается с футболистом. Фернандес говорит, что не собирается выступать за бразильские клубы, но и возобновлять карьеру в РПЛ летом не планирует. По мнению журналиста, если Марио не присоединится к ЦСКА до зимы, то, скорее всего, повесит бутсы на гвоздь.

Последним клубом Фернандеса был «Интернасьонал», в составе которого он провел 5 встреч.

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