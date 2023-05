5 интересных ставок на “Евровидение-2023”: 1xBet анализирует шансы участников конкурса

Дата публикации: 08-05-2023

Глобальная букмерская компания 1xBet принимает ставки не только на спорт, но и на события из других сфер жизни. Одно из них - Евровидение 2023. В нынешнем году самый масштабный музыкальный конкурс Европы пройдет с 9 по 13 мая в Великобритании. На сайте и в мобильных приложениях 1xBet уже доступна широкая линия с вариантами на любой вкус.

Для тех, кто любит ностальгию и фаворитов: победа Швеции за 1,65

Страну Карлсона, корабля “Ваза” и Златана Ибрагимовича в этом году представит Лорин. Певица, которая уже принимала участие в конкурсе в 2012 году и победила, решила войти в одну и ту же реку во второй раз. По мнению аналитиков 1xBet, именно Лорин является главной фавориткой конкурса. Кстати, единственным артистом, который побеждал на Евровидении дважды, был ирландец Джонни Логан, блиставший в 1980-х.

Былой славой боя не выиграешь, однако зрители помнят певицу и ее песню Euphoria, которая возглавляла чарты в 16 странах Европы - рекордный показатель за всю историю конкурса. А еще Лорин ведет активную общественную деятельность и борется за права женщин, что добавит ей вистов в глазах многих любителей музыки и членов жюри.

Для тех, кто любит игру на воображаемой гитаре: Латвия будет лучшей из стран Балтии за 7,5

На 1xBet можно ставить на исходы отдельных полуфиналов и финала, на диапазон мест, которые займет та или иная страна, а еще на то, какая из стран будет лучшей в отдельных регионах. Такие ставки интересны для тех, кто любит соревноваться с соседями - например, по Балканскому полуострову, Скандинавии или в странах Балтии.

Почему у Sudden Lights есть потенциал фаворита как минимум в этой категории? Потому что они умеют делать шоу из ничего. Оцените хотя бы клип на песню Aijā, с которой они выступят в Ливерпуле. Там и навыки игры на воображаемой гитаре, и приятное звучание, где роковые рифы соседствуют с техноритмами. А еще Aijā была задумана как … колыбельная, под которую было бы приятно засыпать. В беттинге есть термин sleeper про скрытого фаворита - что ж, это тот самый случай.

Для тех, кто считает, что всегда побеждают немцы: Германия будет лучшей из стран “Большой пятерки” за 51

Англия, Франция, Италия, Испания и Германия образуют так называемую “Большую пятерку”, чьи представители автоматически попадают в финал. И в этом году номинальными андердогами в борьбе за победу среди стран “большой пятерки” считаются именно немцы.

Готическая метал-группа Lord of the Lost не только названием, но и стилистикой напоминает знаменитую финскую команду Lordi, которая выиграла “Евровидение” в 2006 году. На фоне прилизанных представителей стран-конкурентов эти ребята заментно выделяются и могут устроить шоу, которое будет трудно забыть.

Для тех, кто умеет использовать тренды: победа Армении за 111

По итогам марта песня Future Lover в исполнении армянской певицы Brunette лидировала по просмотрам на официальном канале “Евровидения”. Лайки, шеры, респекты - если вал одобрения в соцсетях будет нарастать, то у Brunette будут шансы занять высокое место в финале.

Можно подстраховаться и поставить на то, что представительница Армении просто попадет в топ-10 - на это коэффициент от 1xBet равен 1,8. Но если вы готовы рискнуть и сорвать банк, самое время поверить в себя и сделать ставку. Как пела самая известная группа из города, в котором пройдет конкурс, you were only waiting for this moment to be free.

