02:28 ()
Свернуть список

Азар может завершить карьеру в 2024 году

Дата публикации: 09-05-2023

Ресурс «Relevo» пишет, что следующий сезон может стать последним в карьере Эдена Азара.

Бельгиец, права на которого принадлежат «Реалу», на протяжении нескольких месяцев думает над тем, чтобы закончить с футболом после того, как его трудовой договор с мадридцами подойдет к концу. Соглашение вингера со «сливочными» действует до середины 2024 года.

Пока Азар не определился со своим будущим. Однако ему не нравится в команде Карло Анчелотти. К тому же бельгиец хотел бы чаще бывать с семьей.

В сезоне 2023/2024 в активе 32-летнего футболиста всего 9 встреч за «сливочных», в которых он отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Рыночный ценник на Азара составляет 5 000 000 евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close