Азар может завершить карьеру в 2024 году

Дата публикации: 09-05-2023

Ресурс «Relevo» пишет, что следующий сезон может стать последним в карьере Эдена Азара.



Бельгиец, права на которого принадлежат «Реалу», на протяжении нескольких месяцев думает над тем, чтобы закончить с футболом после того, как его трудовой договор с мадридцами подойдет к концу. Соглашение вингера со «сливочными» действует до середины 2024 года.



Пока Азар не определился со своим будущим. Однако ему не нравится в команде Карло Анчелотти. К тому же бельгиец хотел бы чаще бывать с семьей.



В сезоне 2023/2024 в активе 32-летнего футболиста всего 9 встреч за «сливочных», в которых он отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.



Рыночный ценник на Азара составляет 5 000 000 евро («Transfermarkt»).