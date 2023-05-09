«El Chiringuito»: Месси принял предложение «Аль-Хиляля». Туда же перейдут Бускетс и Альба

Дата публикации: 09-05-2023

В «Twitter» ресурса «El Chiringuito» появилась информация, что Лионель Месси перейдет в команду из Саудовской Аравии. Сообщается, что форвард решил стать игроком «Аль-Хиляля».



Зарплата Месси в новой команде может составить 400 млн евро за сезон.



Помимо аргентинца, клуб пополнится еще 2 звездными футболистами. Речь идет о Жорди Альбе и Серхио Бускетсе, с которыми Лео ранее выступал в «Барселоне». Бускетс заключит с «Аль-Хилялем» 2-летнее соглашение в ранге свободного агента. Альба попытается договориться с каталонцами о досрочном прекращении контракта, действующего до лета 2024 года.



Ранее ряд источников писали, что Саудовская Аравия намерена привлечь во внутренний чемпионат мировых звезд.