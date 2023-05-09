Модрич продлит контракт с «Реалом» на год

Дата публикации: 09-05-2023

Лука Модрич продолжит выступать за «Реал». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что стороны договорились о пролонгации соглашения еще на 1 сезон. В настоящий момент все документы по продлению контракта готовы.



Тони Кроос уже заключил новый контракт со «сливочными». В скором времени это должен сделать и Модрич.



Хавбек пополнил состав мадридцев в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила 35 000 000 евро.



В нынешнем сезоне на счету 37-летнего хорвата 45 игр за «Реал» (6 забитых мячей, 6 результативных передач).



Действующий договор Модрича с «королевским клубом» истекает ближайшим летом. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в € 10 млн.