02:28 ()
Свернуть список

Модрич продлит контракт с «Реалом» на год

Дата публикации: 09-05-2023

Лука Модрич продолжит выступать за «Реал». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что стороны договорились о пролонгации соглашения еще на 1 сезон. В настоящий момент все документы по продлению контракта готовы.

Тони Кроос уже заключил новый контракт со «сливочными». В скором времени это должен сделать и Модрич.

Хавбек пополнил состав мадридцев в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила 35 000 000 евро.

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего хорвата 45 игр за «Реал» (6 забитых мячей, 6 результативных передач).

Действующий договор Модрича с «королевским клубом» истекает ближайшим летом. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в € 10 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close