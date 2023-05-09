«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются юным защитником «ПСЖ»

Дата публикации: 09-05-2023

«МЮ» и «Ливерпуль» заинтересованы в услугах Эль-Шадая Битшиабу. Правами на 17-летнего игрока обороны владеет «Пари Сен-Жермен». Информацией поделился ресурс «Le10Sport».



Ранее издание «L'Équipe» сообщало, что Битшиабу попал в сферу интересов «Боруссии» (Дортмунд) и «Айнтрахта». Источник отмечал, что немецкие клубы уже обратились к «ПСЖ» с официальным запросом по трансферу защитника с суммой компенсации в 15 млн евро.



Битшиабу обучался футболу в академии «ПСЖ». За первую команду парижан он дебютировал в апреле 2022 года. В текущем сезоне в его 13 встреч (без результативных действий).



Соглашение с Битшиабу действует до июня 2024 года. Ценник на француза составляет 7 млн евро («Transfermarkt»).