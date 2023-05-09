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«Ньюкасл» подготовил предложение игроку «Барселоны»

Дата публикации: 09-05-2023

По данным «SportWitness», в летнее межсезонье «Барселона» может расстаться с Рафиньей.

Бразилец может вернуться в АПЛ, где ранее он выступал в составе «Лидса». К вингеру есть предметный интерес со стороны «Ньюкасла». «Сороки» подготовили для Рафиньи контракт с зарплатой 12 млн евро за сезон.

Каталонцы выкупили права на бразильца у «Лидса» минувшим летом. За 26-летнего футболиста «сине-гранатовые» выложили 58 000 000 евро. Рафинья подписал с «Барселоной» соглашение до середины 2027 года.

В текущем сезоне бразилец выходил на поле в футболке испанского гранда в 45 встречах, отметившись 10 голами и 11 ассистами. Рыночный ценник на него составляет 50 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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