Мбаппе одобрил трансфер Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Дата публикации: 09-05-2023

Издание «Le10sport» информирует, что летом состав действующего чемпиона Франции может пополнить Бернарду Силва, принадлежащий «Манчестер Сити». Килиан Мбаппе положительно относится к переходу хавбека. Сделку по подписанию португальца поддержал и Луиш Кампуш, являющийся футбольным советником «ПСЖ».



Источник подчеркивает, что Мбаппе хотел бы вновь играть в связке с Силвой, вместе с которым он в сезоне 2016/2017 защищал цвета «Монако».



Контракт 28-летнего португальца с «Сити» действует до 30.06.2025. По ходу текущего сезона он отметился 5 забитыми мячами и 7 ассистами в 49 играх за «горожан».



Рыночная стоимость хавбека – 80 млн евро (по версии портала Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали, что боссы английского клуба готовы продать Силву при наличии выгодного предложения.