«Боруссия» предлагает Беллингему € 14 млн в год, но игрок сделает выбор в пользу «Реала»

Дата публикации: 09-05-2023

«Боруссия» из Дортмунда не оставляет попыток сохранить в команде одну из своих главных звезд. Речь о Джуде Беллингеме, который горит желанием оказаться в мадридском «Реале».



По информации «Bild», немецкий клуб предлагает 19-летнему хавбеку продлить контракт, истекающий в 2025 году, еще на год. Если игрок сборной Англии согласиться, то будет зарабатывать 14 000 000 евро в год. Однако, как уверяет источник, Джуд намерен ответить отказом, поскольку мечтает попробовать свои силы на «Сантьяго Бернабеу».



Отмечается, что «Реал» пообещал Беллингему 6-летний трудовой договор, с заработной платой около 20 млн евро за сезон.



В сезоне 22/23 в активе полузащитника 41 встреча за «шмелей» во всех соревнованиях. В них он сумел записать на свой счет 13 голов и 6 результативных пасов.



По оценке интернет-портала «Transfermarkt», ориентировочная трансферная стоимость англичанина равняется € 120 млн.