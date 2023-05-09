«Манчестер Сити» намерен включиться в гонку за Ким Мин Джэ

Дата публикации: 09-05-2023

«Ман Сити» пополнил список претендентов на южнокорейца Ким Мин Джэ, выступающего за «Наполи». Об этом сообщается на страницах Fichajes.com.



Ранее СМИ стало известно, что другой представитель АПЛ – «Манчестер Юнайтед» готов выложить за центрального защитника 60 000 000 евро.



Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола видит в Киме замену Эмерику Ляпорту, который летом может перебраться в «Барселону».



Центрбек пополнил состав «Наполи» в 2022 году. До этого права на него принадлежали «Фенербахче». Соглашение 26-летнего южнокорейского футболиста с неаполитанским клубом рассчитано до конца июня 2025 года.



В этом сезоне Ким Мин Дже поучаствовал в 33 матчах Серии А (2 забитых гола и 2 ассиста).