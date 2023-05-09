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В «Локомотиве» сообщили, что хотят сохранить Изидора

Дата публикации: 09-05-2023

Юрий Нагорных, занимающий в московском «Локомотиве» пост председателя совета директоров, поведал о планах клуба относительно форварда Вильсона Изидора.

«Вильсон оправился от травмы, сыграл три раза, отличившись тремя забитыми мячами и голевой передачей. По меркам РПЛ – это топ-игрок. Он очень важен для «Локомотива», поэтому мы были бы рады сохранить его в команде», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, 22-летний француз перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Эта сделка стоила «железнодорожникам» 3,5 млн евро. С тех пор Изидор был задействован тренерским штабом в 20 матчах во всех турнирах (7 голов и 5 результативных передач).

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 5 000 000 евро.

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