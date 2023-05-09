Испанский гранд нацелился на Верратти

Дата публикации: 09-05-2023

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может сменить клубную прописку этим летом.



Как пишет «L'Equipe», звездный игрок стал целью главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. По сведениям издания, итальянский специалист хочет заполучить 30-летнего игрока парижан в ближайшее трансферное окно.



Также отмечается, что сам Верратти крайне разочарован атмосферой в «ПСЖ» и готов рассмотреть вариант с переходом в другой ведущий европейский клуб, если у него появится такая возможность.



Веррати защищает цвета «ПСЖ» с 2012 года. Всего на его счету 412 встреч с 11 голами и 61 ассистом.



Трудовой между итальянцем и французским грандом в силе до 2026 года. Трансферная стоимость хавбека составляет 50 миллионов евро.