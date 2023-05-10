Лига чемпионов: 1xBet собрал самую важную информацию о полуфинальных поединках

Дата публикации: 10-05-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает о первых матчах ½ финала, которые состоятся 9 и 10 мая. Число претендентов на победу в главном клубном турнире Европы сократилось до четырех, и у каждого противостояния будет особый свой подтекст.

9 мая, Реал Мадрид – Манчестер Сити

Реал третий год подряд попадает в четверку лучших команд Европы, а еще это будет 10-й полуфинал за 12 лет – сумасшедшие показатели. Подопечные Карло Анчелотти легко прошли в четвертьфинале Челси - 4:0 по сумме двух матчей. Однако правда и то, что своем нынешнем состоянии “Синие” вряд ли испугают даже крепкого середняка Чемпионшипа, а каждый матч, в котором команда не проигрывает и забивает в ворота соперника, воспринимается как сенсация.

Фишка Реала образца весны 2023 года – взвинченный до предела темп (в тех случаях, когда это необходимо) и агрессивный прессинг. Центрфорвард Карим Бензема обожает играть с клубами из АПЛ - 11 последних голов в ЛЧ он забил именно англичанам. Форвард не был бы настолько результативен без помощи Винисиуса – в 2023 году бразилец отдал 7 ассистов на француза. Эта связка работает и в обратную сторону - из пяти ассистов Бензема четыре достались Винисиусу.

Реал не сомневается в своих силах и его желание выиграть Лигу чемпионов лишь крепнет после провалов в Ла Лиге. Достаточно вспомнить недавнюю игру Жироной, которая обыграла Мадрид со счетом 4:2. После такого перформанса болельщики точно сожрут игроков живьем, если те провалятся в матче с Манчестер Сити.

На синей стороне Манчестера все стабильно. Не стоит говорить о силе команды Гвардиолы, но в последнем матче ЛЧ его игроки сумели превзойти все ожидания. По регламенту выход в полуфинал возможен только после двух встреч, однако противостояние с Баварией можно было закрывать после первого матча, который закончился домашней победой со счётом 3:0.

В противовес Бензема у Гвардиолы есть свой козырь - машина по имени Холланд. В текущем сезоне норвежец забил уже 50 голов, включая 12 мячей в ЛЧ и 34 в АПЛ. Выглядит он сейчас потрясающе и наверняка порадуется за тех, кто попытается его остановить.

Несмотря на сложный график менеджер “Горожан” подобрал состав, в котором нет слабых мест, и каждый игрок работает как винтик в механизме. Вот почему нынешний Ман Сити может выиграть все - Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Поединок с Реалом станет ремейком прошлогоднего полуфинала с новыми действующими лицами. Каждый год Сити считается фаворитом турнира, но потом из-за угла подкрадываются коварные испанцы и все заканчивается. Интересно, как все пройдет в этом году?

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10 мая, Интер – Милан

20 долгих лет фанаты Интера и Милана ждали, когда пути этих великих клубов вновь пересекутся в полуфинальном матче Лиги чемпионов и это время наконец-то пришло.

Игровая форма команд выглядит не менее загадочно, чем попытки семьи Глейзеров продать Манчестер Юнайтед. Милан после выигранного в прошлом сезоне Скудетто не находит мотивации в матчах против Салернитаны или Удинезе, зато на поединки с командами из топ-7 всегда настраивается по-особому – из 8 игр только 3 поражения от Лацио, Интера и Наполи. Итог - пятое место в таблице с нулевым отставанием от Интера.

Ситуация “Нерадзурри” очень похожа. В 2023 Интер проиграл Эмполи, Болонье и Специи в серии А, при этом обыграв будущего чемпиона Наполи и Милан (дважды). Но потом в верхней части турнирной таблицы внезапно появился реабилитированный Ювентус (команде вернули 15 очков, снятых из-за обвинений в финансовых махинациях в январе текущего года) и отодвинул команду Симоне Индзаги за пределы четверки лучших. И сейчас обеим командам нужно не только пройти в финал, но и не упустить место в зоне Лиги чемпионов.

А как насчет Стефано Пиоли, тренера Милана? Нет менеджера, против которого бы Индзаги играл чаще – они встречались 18 раз. Для алленаторе Интера визави достаточно удобен: 9 побед при 4 ничьих и 5 поражениях, но это все было в Серии А. ЛЧ – это другой турнир, который живет по своим законам. И все может измениться.

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