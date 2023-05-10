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«Зенит» заработал 150 млн рублей на «чемпионском» матче. Это клубный рекорд

Дата публикации: 10-05-2023

Алексей Пак, занимающий должность коммерческого директора «Зенита», озвучил размер выручки, полученной клубом в рамках игры 26-го тура, в которой соперником петербуржцев был «Спартак».

Встреча прошла на «Газпром Арене» и получилась весьма драматичной. Хозяева по ее итогам оказались сильнее (3:2) и досрочно завоевали чемпионский титул РПЛ. Победу «Зениту» в добавленное время принес гол Ивана Сергеева. Петербуржцы выиграли чемпионат России в 5-й раз подряд.

«Для «Газпром Арены» в плане матчевых доходов (выручка от реализации атрибутики, билетов, VIP‑мест и кейтеринга) игра со «Спартаком» оказалась рекордной в РПЛ. О точной сумме пока рано говорить, но ее размер будет в районе 150 млн рублей», - публикует заявление Пака ресурс «Матч ТВ».

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