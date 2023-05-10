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Нельсон отверг предложение «Арсенала» о новом контракте

Дата публикации: 10-05-2023

Рейсс Нельсон ответил отказом на предложение «Арсенала» о пролонгации сотрудничества, пишет «Football Insider». Англичанин не является игроком основы «канониров», но клуб планирует сохранить его.

Вингер обучался футболу в академии лондонского клуба. В первой команде «Арсенала» Рейсс дебютировал в 2017 году, но стать полноценным игроком основы ему не удалось. Нельсон дважды отправлялся в аренду (в «Хоффенхайм» в сезоне 2018/2019 и в «Фейеноорд» в сезоне 2021/2022).

Текущий сезон футболист проводит в команде Микеля Артеты. При этом в активе 23-летнего вингера всего 16 встреч, в которых он отметился 3 голами и 3 ассистами.

Соглашение Нельсона с «Арсеналом» истекает ближайшим летом. Рыночная стоимость игрока – 7 млн евро («Transfermarkt»).

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