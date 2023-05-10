«Fan ID» оформили около 850 тысяч человек

Дата публикации: 10-05-2023

Минцифры на своем сайте опубликовали новую информацию по количеству россиян, оформивших «Fan ID». В настоящий момент «карта болельщика» имеется уже у 850 тысяч человек.



Около 45 тысяч россиян воспользовались специальным сервисом, заработавшим в марте и позволяющим оформить «Fan ID» в онлайн-режиме. Для этого используются «Госуслуги». При таком способе не требуется личное посещение МФЦ.



С 26-го мая вступят новые правила оформления «карты болельщика» для детей возрастом до 14 лет. Для получения документа им не придется посещать МФЦ. Упрощенную процедуру выдачи «Fan ID» также введут для пенсионеров и инвалидов.



Напомним, с января этого года посетить матчи российской Премьер-лиги могут только болельщики, имеющие «Fan ID».