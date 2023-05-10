«Интеру» интересен форвард из АПЛ с ценником в 55 млн евро

Дата публикации: 10-05-2023

По окончании сезона проблема центрфорварда для «Интера» станет весьма актуальной. Ромелу Лукаку, арендованный миланцами у «Челси», по всей видимости, покинет команду.



По информации «Fichajes», «чёрно-синим» интересен Ришарлисон, защищающий цвета «Тоттенхэма».



«Шпоры» приобрели бразильца прошлым летом у «Эвертона», заплатив за него 58 млн евро. В текущем сезоне на счету 25-летнего бомбардира 32 встречи за лондонскую команду (3 забитых мяча, 4 результативные передачи).



С «Тоттенхэмом» Ришарлисон связан контрактом до середины 2027 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 55 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).



Ранее сообщалось, что интерес к Ришарлисону также проявляет «Реал».