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Зелиньски покинет «Наполи» – поляк может оказаться в топ-клубе АПЛ

Дата публикации: 10-05-2023

В летнее межсезонье Петр Зелиньски, скорее всего, покинет «Наполи». Неаполитанцы пытались договориться с хавбеком о пролонгации контракта, но тот ответил отказом. Об этом сообщил ресурс «Goal», указывая в качестве источника информации «Fichajes».

Зелиньски рассматривает вариант со сменой команды. В следующем сезоне поляк может оказаться в АПЛ. К нему есть предметный интерес со стороны «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» готовы выложить за полузащитника 30 млн фунтов (около 35 млн евро).

Трудовые отношения поляка с «Наполи» действуют до лета 2024 года. В текущем сезоне в активе 28-летнего хавбека 44 игры за «адзурри» (7 забитых мячей, 10 голевых пасов).

Transfermarkt.de оценивает Зелиньски в € 40 млн.

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