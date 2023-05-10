Зелиньски покинет «Наполи» – поляк может оказаться в топ-клубе АПЛ

Дата публикации: 10-05-2023

В летнее межсезонье Петр Зелиньски, скорее всего, покинет «Наполи». Неаполитанцы пытались договориться с хавбеком о пролонгации контракта, но тот ответил отказом. Об этом сообщил ресурс «Goal», указывая в качестве источника информации «Fichajes».



Зелиньски рассматривает вариант со сменой команды. В следующем сезоне поляк может оказаться в АПЛ. К нему есть предметный интерес со стороны «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» готовы выложить за полузащитника 30 млн фунтов (около 35 млн евро).



Трудовые отношения поляка с «Наполи» действуют до лета 2024 года. В текущем сезоне в активе 28-летнего хавбека 44 игры за «адзурри» (7 забитых мячей, 10 голевых пасов).



Transfermarkt.de оценивает Зелиньски в € 40 млн.