ЦСКА выкупит трансфер защитника Мойзеса

Дата публикации: 10-05-2023

«RT» утверждает, что ЦСКА решил воспользоваться опцией, позволяющей выкупить контракт Мойзеса. Условие прописано в арендном соглашении бразильца.



Права на защитника принадлежат «Интернасьоналу». Однако в переговоры с клубом из Порту-Алегри «армейцы» вступать не будут, поскольку единственным условием для закрытия сделки является желание «армейцев» и самого футболиста подписать полноценный контракт.



Москвичи арендовали Мойзеса в августе прошлого года. В сезоне 2022/2023 бразилец появлялся на поле в футболке ЦСКА в 31 игре и отметился 1 голом и 3 ассистами.



Срок его аренды истекает летом 2023 года. Рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 3 млн евро (источник – «Transfermarkt»).