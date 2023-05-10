09:31 ()
Свернуть список

«Байер» заинтересован в трансфере Джаки

Дата публикации: 10-05-2023

Хавбек может переехать в Германию. По данным журналиста «Sport 1» Патрика Бергера, «Байер» заинтересован в трансфере полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.

Действующий контракт 30-летнего швейцарца с «канонирами» истекает следующим летом. При этом коуч лондонской команды Микель Артета не против переезда Джаки в Леверкузен.

На счету Гранита в текущем сезоне семь голов и семь ассистов в 44 матчах за клуб во всех турнирах.

«Transfermarkt» оценивает Джаку в 28 миллионов евро.

«Арсенал» идет на втором месте в чемпионате Англии. «Байер» занимает шестую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close