«Байер» заинтересован в трансфере Джаки

Дата публикации: 10-05-2023

Хавбек может переехать в Германию. По данным журналиста «Sport 1» Патрика Бергера, «Байер» заинтересован в трансфере полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.



Действующий контракт 30-летнего швейцарца с «канонирами» истекает следующим летом. При этом коуч лондонской команды Микель Артета не против переезда Джаки в Леверкузен.



На счету Гранита в текущем сезоне семь голов и семь ассистов в 44 матчах за клуб во всех турнирах.



«Transfermarkt» оценивает Джаку в 28 миллионов евро.



«Арсенал» идет на втором месте в чемпионате Англии. «Байер» занимает шестую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.