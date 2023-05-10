Мюллер может покинуть «Баварию» летом

Дата публикации: 10-05-2023

Нападающий Томас Мюллер может покинуть «Баварию» по завершению сезона.



По информации «Bild», 33-летний немец потерял место в основном составе при главном тренере Томасе Тухеле. Он готов просить руководство клуба о расторжении контракта. У Мюллера есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но он хочет продолжить карьеру в европейском топ-клубе.



Мюллер играет за «Баварию» с 2009 года. Нападающий 11 раз побеждал с «красными» в Бундеслиге и дважды выиграл Лигу чемпионов. В текущем сезоне Томас сыграл за команду Томаса Тухеля в 37 матчах, забил 7 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года.



За три тура до финиша чемпионата Германии мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Боруссию» (Дортмунд) на 1 очко. 13 мая подопечные Тухеля встретятся с «Шальке».