Ферран Торрес не входит в планы Хави. Игрок может покинуть «Барселону» этим летом
Дата публикации: 10-05-2023
Каталонцы устраивают летнюю распродажу.
Вингер Ферран Торрес может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно.
Как сообщил журналист Николо Скира, игрок не является неприкасаемым в планах главного тренера каталонцев Хави на будущий сезон.
Ранее была информация, что «Барса» готова выслушать предложения по трансферам Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафиньи. Также сообщалось, что Торрес интересен «Интеру» и «Атлетико».
В этом сезоне 23-летний испанец сыграл в составе «сине-гранатовых» 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая «Атлетико» на 13 очков. 14 мая команда Хави сыграет в дерби против «Эспаньола».