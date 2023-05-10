Ферран Торрес не входит в планы Хави. Игрок может покинуть «Барселону» этим летом

Дата публикации: 10-05-2023

Каталонцы устраивают летнюю распродажу.



Вингер Ферран Торрес может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно.



Как сообщил журналист Николо Скира, игрок не является неприкасаемым в планах главного тренера каталонцев Хави на будущий сезон.



Ранее была информация, что «Барса» готова выслушать предложения по трансферам Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафиньи. Также сообщалось, что Торрес интересен «Интеру» и «Атлетико».



В этом сезоне 23-летний испанец сыграл в составе «сине-гранатовых» 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.



«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая «Атлетико» на 13 очков. 14 мая команда Хави сыграет в дерби против «Эспаньола».