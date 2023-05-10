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«Челси» готов задействовать других игроков в сделке по Фелишу

Дата публикации: 10-05-2023

«Челси» в зимнее трансферное окно подписал Жоау Фелиша на правах арендного соглашения, но хочет оформить переход португальца на постоянной основе.

Как сообщает издание «Evening Standard», лондонский клуб попытается снизить стоимость трансфера включив в сделку Пьера-Эймерика Обамеянга, который интересен тренеру мадридцев Диего Симеоне. Кроме того, «аристократы» могут предложить «матрасникам» своего левого защитника Марка Кукурелью.

Отметим, что в этом сезоне Фелиш провел 13 матчей в АПЛ. На его счету три гола.

Портал «Transfermarkt» оценивает 23-летнего форварда сборной Португалии в 50 000 000 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на Садио Мане («Бавария»), с которым хочет работать потенциальный тренер «синих» Маурисио Почеттино.

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