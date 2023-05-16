Ответные матчи Лиги чемпионов: 1xBet рассказывает о всех аспектах полуфинальных поединков

Дата публикации: 16-05-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet оценивает шансы участников ответных противостояний, которые пройдут 16 и 17 мая.

16 мая, Интер – Милан

Несмотря на дьявольский перфоманс фанатов “Россонери” в первом матче, черно-синяя змея устроила себе отличный ужин, обыграв соперника со счетом 2:0.

Первый пропущенный гол на 8-й минуте стал для Милана настоящим кошмаром - символично, что в последний раз Милан пропускал после подачи углового тоже от Интера. И вроде бы Калабрия не проиграл позицию Джеко, но антропометрия форварда помогла ему нанести неберущийся удар. После этого гола босниец вошел в символический клуб “дедушек-бомбардиров” и стал седьмым игроком, который забил 20 и больше голов в Лиге чемпионов после 30 лет.

Второй гол Интер забил через три минуты: после великолепной контратаки свой шнас использовал лучший армянский игрок всех времен Генрих Мхитарян. Интересно, что авторам быстрых голов Интера более 70 лет на двоих, однако эти ветераны все еще достаточно хороши, чтобы обеспечить результат в полуфинале самого престижного клубного турнира планеты.

Во втором тайме аккумуляторы Милана подсели, а перезарядить их на нужном уровне тренерскому штабу не удалось. К тому же менеджер Интера Симоне Индзаги сделал несколько своевременных замен и не дал Милану отквитать хотя бы гол - хотя игра “Россонери” и заслуживала такого результата.

Ожидается, что во второй игре за Милан сможет сыграть Леау, но его игровая форма вряд ли будет идеальной - мало кто устраивает феерию после травмы. К тому же поединок обещает быть исключительно тяжелым - с кучей провокаций, аппеляций к арбитру и остановок. Команде Стефано Пиоли придется совершить невероятный камбэк, чтобы пройти дальше по сумме двух матчей, но даже один мяч, забитый в первой половине игры, может изменить все.

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17 мая, Манчестер Сити – Реал Мадрид

Реал и Сити провели первый полуфинальный матч, в котором осталось больше вопросов, чем ответов. Счет 1:1 оставил послевкусие недосказаннности и вагон интриги перед ответным поединком.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти отыскал пыльные конспекты Моуринью и поставил перед воротами двухэтажный автобус - ведь его команде нужно было время, чтобы адаптироваться к столь сложному сопернику. Мадрид адаптировался, однако смог сделать это только к середине первого тайма - после идеальной игры Куртуа.

Стоило болельщикам на Бернабеу освистать невыразительную игру своих любимцев, как Мадрид ожил. Вездесущий Камавинга обыгрался с Модричем, почти без сопротивления дошел до штрафной и отдал на Винисиуса, а тот взял и грохнул в девятку. Получился на редкость сильный и красивый удар, достать который Эдерсон просто не смог.

Во втором тайме Сити обрушил на соперников лавину атак и в конце концов добился своего. Снова отличился Камавинга, но со знаком минус: отдал мяч в борьбу, Родри его перехватил, а Гюндоган скинул под удар Де Брюйне. Полузащитник ударил с такой силой, что чуть не порвал сетку. В итоге бразилец забил бразильцу, бельгиец - бельгийцу, а весь мир утер пот со лба и ждет ответного матча. В Манчестере будет совсем другая игра и обеим командам предстоит вспомнить, что в их составе есть форварды экстра-класса - Бензема и Холанд. В Мадриде они были мало заметны - защитники спрятали их от зрителей.

Судьба противостояния теперь будет решаться на Этихаде. Это на руку англичанам, у которых 15 домашних побед кряду. Однако недооценка Реала совершенно исключена - в нынешней Лиге чемпионов эта команда отличается фантастической эффективностью

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