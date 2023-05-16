"Барселона" согласовала контракт с хавбеком сборной Португалии Невешем

Дата публикации: 16-05-2023

"Барселона" согласовала условия личного контракта с 26-летним португальским хавбеком "Вулверхэмптона" Рубеном Невешем.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник согласился на личные условия, предложенные ему каталонцами и теперь ждет, пока "сине-гранатовые" сделают официальное предложение "Вулверхэмптону". Ориентировочная трансферная стоимость футболиста в настоящее время составляет около 40 миллионов евро.

Невеш связан контрактом с "Вулверхэмптоном" до лета 2024 года. В сезоне-2022/23 хавбек провел в АПЛ 33 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.