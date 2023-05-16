Лапорта высказался о продлении контракта с Хави

Дата публикации: 16-05-2023

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о продлении контракта с главным тренером команды Хави.

"Мы хотим, чтобы это чемпионство стало началом нового длительного периода с трофеями. Игроки, Хави, персонал, работники клуба, члены правления, мы все вместе продолжим работать над созданием более конкурентоспособной команды.

Проблем с продлением контракта Хави не будет. Он человек клуба. Он прекрасно понимает, в каких обстоятельствах мы находимся, и заслуживает признания со стороны клуба. У нас действует план жёсткой экономии, но я спокоен, потому что Хави первым его принял. Было очевидно, что он хочет быть тренером "Барселоны". Возможно, даже больше, чем я этого хотел. У него много общего с эпохой Гвардиолы", — приводит слова Лапорты As.