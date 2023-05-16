Стефано Пиоли: "У нас есть только один шанс, и мы должны сыграть с "Интером" исключительным настроем"

Дата публикации: 16-05-2023

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился ожиданиями в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Интером".

"Нам нужно будет быть сбалансированными, компактными и играть как команда, способная обыграть наших соперников. Мы знаем, насколько важным будет первый гол: не имеет значения, на какой минуте он будет забит. Мы начали говорить об этой игре в воскресенье утром. У нас есть только один шанс, и мы должны сыграть этот матч с исключительным настроем.

Какое настроение на тренировочной площадке? Это настроение команды, которая знает, что у неё всё ещё есть отличный шанс, поэтому она сосредоточена, полна решимости и желания попытаться переломить ситуацию, когда шансы против неё. Мало кто мог себе представить, что "Милан" зайдёт так далеко, но теперь мы хотим выйти в финал. Первый матч был не таким, как мы хотели, но это другая игра", — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.