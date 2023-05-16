В "Челси" жалеют о решении отправить Тухеля в отставку
Дата публикации: 16-05-2023
В "Челси" жалеют о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку.
Как сообщает Daily Mail, новые владельцы клуба не хотели продолжать сотрудничать с Тухелем, однако на данный момент в "Челси" понимают, что зря его уволили. В лондонском клубе считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.
После ухода Тухеля Грэм Поттер возглавил "Челси". Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/23 тренировать "синих" будет Фрэнк Лэмпард.
По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги "Челси" расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе.