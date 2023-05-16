В "Челси" жалеют о решении отправить Тухеля в отставку

Дата публикации: 16-05-2023

В "Челси" жалеют о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку.

Как сообщает Daily Mail, новые владельцы клуба не хотели продолжать сотрудничать с Тухелем, однако на данный момент в "Челси" понимают, что зря его уволили. В лондонском клубе считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.

После ухода Тухеля Грэм Поттер возглавил "Челси". Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/23 тренировать "синих" будет Фрэнк Лэмпард.

По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги "Челси" расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе.