21:40 ()
Свернуть список

Симоне Индзаги: "Сегодня состоится один из самых важных матчей в истории "Интера"

Дата публикации: 16-05-2023

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Миланом". 

"Мы все должны быть вместе. Мы всегда были вместе с нашими фанатами, как в хорошие, так и в плохие времена. Нам нужна холодная голова и тёплые сердца

Сегодня состоится один из самых важных матчей в истории "Интера". Мы должны играть головой и сердцем, чтобы осуществить нашу мечту — выйти в финал. Первый матч завершился со счётом 2:0, но "Милан" всегда грозен, и у него отличные игроки", – приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close