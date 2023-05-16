Симоне Индзаги: "Сегодня состоится один из самых важных матчей в истории "Интера"

Дата публикации: 16-05-2023

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Миланом".

"Мы все должны быть вместе. Мы всегда были вместе с нашими фанатами, как в хорошие, так и в плохие времена. Нам нужна холодная голова и тёплые сердца

Сегодня состоится один из самых важных матчей в истории "Интера". Мы должны играть головой и сердцем, чтобы осуществить нашу мечту — выйти в финал. Первый матч завершился со счётом 2:0, но "Милан" всегда грозен, и у него отличные игроки", – приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.