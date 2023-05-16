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Погба может пропустить концовку сезона из-за травмы бедра

Дата публикации: 16-05-2023

Поль Погба снова оказался в лазарете «Ювентуса». По информации ресурса «Sky Sport», из-за повреждения, полученного по ходу встречи с «Кремонезе», француз остался вне игры на 20 дней.

Заключительный матч «бьянконери» запланирован на 4 июня. Погба уже начал выполнять восстановительные процедуры. Однако вероятность того, что в этом сезоне он больше не поможет «Ювентусу», существует.

После возвращения в туринскую команду минувшим летом полузащитник появился на поле лишь в 10 встречах, отметившись 1 голевым пасом. Соглашение француза со «старой синьорой» действует до лета 2026 года.

Примечательно, что в матче с «Кремонезе», где Погба получил травму, он впервые с апреля 2022 года попал в стартовый состав.

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