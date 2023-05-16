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«Боруссия» намерена продлить контракт с Хуммельсом

Дата публикации: 16-05-2023

Себастьян Кель, возглавляющий спортивное направление «Боруссии» (Дортмунд), прокомментировал ситуацию с новым контрактом Матса Хуммельса.

«Мы хотели бы сохранить Хуммельса. Он в курсе этого, ему также известно, что мы ждем от него решения в скором времени – желательно до завершения сезона. Я вижу, что у Матса сохранилась жажда побед. Сейчас он думает, и мы ждем его решения. В «Боруссии» все хотят, чтобы он продолжил выступать за нас», - публикует заявление Келя издание «GGFN».

Трудовые отношения Хуммельса со «шмелями» истекают ближайшим летом. В сезоне 2022/2023 на счету 34-летнего защитника 36 встреч за дортмундцев (1 забитый мяч).

Ранее СМИ сообщали, что Хуммельс может завершить карьеру.

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