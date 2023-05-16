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«ПСЖ» собирается избавиться от Неймара. Среди вариантов аренда или обмен в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 16-05-2023

В «Твиттере» ресурса «Sports Zone» появилась информация, что «ПСЖ» может расторгнуть соглашение с Неймаром.

Руководство парижской команды совместно с Луишем Кампушем, являющимся советником клуба, думают над различными вариантами прекращения сотрудничества с бразильцем. Форварда могут отдать в аренду с возможностью выкупа или без данного условия.

Также «Пари Сен-Жермен» готов обменять Неймара на хавбека «Ман Сити» Бернарду Силву.

Цвета парижан нападающий защищает с лета 2017 года. В текущем сезоне в 29 встречах за «красно-синих» бразилец отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми пасами.

Ранее «Le Parisien» писал, что 31-летнего футболиста расстроила акция протеста, проведенная недалеко от его дома болельщиками клуба.

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