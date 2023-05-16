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«Брентфорд» будет требовать за Райю минимум 40 млн евро

Дата публикации: 16-05-2023

«Брентфорд» назвал цену, за которую клуб готов отпустить Давида Райю. Голкипер может сменить команду по завершении сезона.

Англичане рассчитывают получить за вратаря компенсацию в размере не менее 40 000 000 евро, пишет Фабрицио Романо. В «Брентфорде» собираются выручить максимально возможную выгоду с продажи Райи, который в последнее время регулярно вызывается в сборную Испании.

Сам голкипер хотел бы остаться в АПЛ, но сменить клуб на более топовый. Основным претендентом на него является «Тоттенхэм Хотспур».

В сезоне-22/23 Райя защищал ворота «пчёл» в 36 играх (11 «сухих» встреч). Его контракт с командой Томаса Франка истекает в 2024 году.

В «Брентфорде» на место Райи хотят подписать Марка Флеккена, принадлежащего «Фрайбургу».

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