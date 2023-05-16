«Вулверхэмптон» повесил ценник на Невеша

Дата публикации: 16-05-2023

Стала известна сумма компенсации, которую хочет получить «Вулверхэмптон» за Рубена Невеша. Информацию опубликовало издание «The Telegraph».



Англичане надеются выручить с продажи своего лидера по меньшей мере 50 млн евро. Предметный интерес к Невешу проявляет «Барселона». Каталонцы хотят обменять его на одного из своих футболистов. В хавбеке «волков» в испанском клубе видят дополнительное усиление, а не замену Серхио Бускетсу, проводящему в составе «сине-гранатовых» последний сезон.



Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2017 года. В нынешней кампании в активе 26-летнего опорника 39 встреч (6 забитых мячей, 1 ассист).



Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 000 000 евро.