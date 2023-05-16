Ковачич готов покинуть «Челси» ради «Ман Сити»

Дата публикации: 16-05-2023

«Mail» информирует, что Матео Ковачич согласен уйти из «Челси» по окончании сезона. Следующим клубом хавбека может стать «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола, тренирующий «горожан», впечатлен игровыми качествами хорвата и хочет заполучить его в свою команду.



Срок действия текущего соглашения Ковачича с лондонцами ограничен июнем 2024 года. В «Челси» он перебрался из «Реала» за 45 млн евро. В составе «аристократов» Матео стал победителем ЛЧ. В настоящий момент рыночный ценник на него составляет 40 миллионов евро (по версии «Transfermarkt»).



В сезоне 2022/2023 Ковачич выходил на поле в 36 встречах во всех соревнованиях, в которых отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.



В активе Ковачича 93 игры за национальную сборную (5 голов).