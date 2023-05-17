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"Арсенал" готов выложить за Райса более 100 миллионов евро

Дата публикации: 17-05-2023

"Арсенал" серьезно настроен на подписание полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса/

Как сообщает Daily Mail, "канониры" готовы отдать за игрока больше 100 миллионов евро, а футболисту предложить оклад в 345 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" готовы отпустить хавбека, если получат предложение в размере 140 миллионов евро от клуба, который выступает в Лиге чемпионов.

В услугах Райса также заинтересованы "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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